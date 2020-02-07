Büyükçekmece'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

1 saat önce

Büyükçekmece'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Derin yönetimindeki 34 EP 7356 plakalı kamyonet, Çatalca Yolu Caddesi'nde Serkan Yılmaz'ın kullandığı 34 BP 5252 plakalı minibüsle çarpıştı. Savrulan minibüs, park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Büyükçekmece'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Serkan Yılmaz, Büyükçekmece, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:11 Kaynak: AA
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