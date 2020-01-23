Büyükçekmece'de kamyonun altında kalan motosikletli öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de kamyonun altında kalan motosikletli öldü - Son Dakika

Büyükçekmece'de kamyonun altında kalan motosikletli öldü

20 dakika önce

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü.

Büyükçekmece'de kamyonun altında kalan motosikletli öldü, System.String[]

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü.


Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde, mesai bitiminde iş yerinden motosikletliyle ayrılan Hüseyin Karabalık, seyir halindeyken henüz belirlenmeyen bir nedenle dengesini kaybederek önüne çıkan kamyonun altına girdi.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin Karabalık'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Büyükçekmece, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş
İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım Çin'de koronavirüsünün saptandığı Wuhan kenti karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 02:39:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'de kamyonun altında kalan motosikletli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]