Büyükçekmece'de kamyonun altında kalan motosikletli öldü - Son Dakika

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü.



Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde, mesai bitiminde iş yerinden motosikletliyle ayrılan Hüseyin Karabalık, seyir halindeyken henüz belirlenmeyen bir nedenle dengesini kaybederek önüne çıkan kamyonun altına girdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin Karabalık'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.