İstanbul 'da bir sitede yaşayan İbrahim Enes Kaplan (28), ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi zihinsel engelli Kadir Kaplan 'ı (35) kafasından vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından zihinsel engelli Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: İHA

İbrahim Enes, Kadir Kaplan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, 'Acı çekiyordu, kurtardım' sözleri - Son Dakika

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