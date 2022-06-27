Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, "Acı çekiyordu, kurtardım" sözleri - Son Dakika
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Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, "Acı çekiyordu, kurtardım" sözleri

27.06.2022 10:50

Büyükçekmece'de İbrahim Enes Kaplan adlı kişi, zihinsel engelli kardeşi Kadir Kaplan'ı silahla başından vurarak katletti. Katil, yaptığı açıklamada, "Acı çekiyordu kurtardım" şeklinde kan donduran ifadelere yer verdi.

İstanbul'da bir sitede yaşayan İbrahim Enes Kaplan (28), ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi zihinsel engelli Kadir Kaplan'ı (35) kafasından vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından zihinsel engelli Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

"ACI ÇEKİYORDU, KURTARDIM"

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ağabeyini öldüren İbrahim Enes Kaplan'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ağabeyini öldüren İbrahim Enes Kaplan, polise verdiği ilk ifadesinde, "Acı çekiyordu, kurtardım" dediği öğrenildi. Kadir Kaplan'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

YORUMLAR
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Engelli ağabeyini silahla vuran şahsın ifadesi kan dondurdu: Acılarından kurtarmak için öldürdüm Engelli ağabeyini silahla vuran şahsın ifadesi kan dondurdu: Acılarından kurtarmak için öldürdüm Son dakika haber... Büyükçekmece'de engelli ağabeyini silahla öldürdü Son dakika haber... Büyükçekmece'de engelli ağabeyini silahla öldürdü
Kaynak: İHA

İbrahim Enes, Kadir Kaplan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, 'Acı çekiyordu, kurtardım' sözleri - Son Dakika

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10:50 Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, "Acı çekiyordu, kurtardım" sözleri
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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de kan donduran olay! Engelli kardeşini başından vuran katilden skandal, "Acı çekiyordu, kurtardım" sözleri - Son Dakika
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