Kar yağışı hırsızlara engel olamadı... 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aleti çaldı - Son Dakika
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Kar yağışı hırsızlara engel olamadı... 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aleti çaldı

16.03.2022 09:21

Kar yağışı hırsızlara engel olamadı.

Kar yağışı hırsızlara engel olamadı... 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aleti çaldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de geçtiğimiz cuma gecesi karlı yollara aldırış etmeyen 3 hırsız park halindeki 2 ayrı araçtan yaklaşık 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aletleri çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasında yansırken şüpheliler kar ve buzla kaplı yolda kaçarken araçları da kaydı.

Olay, geçtiğimiz 11 Mart Cuma günü Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla sokağa gelen 3 hırsız, park halindeki 2 ticari minibüsten piyasa değeri yaklaşık 50 bin liralık akü, kablo ve elektrikli tamir aletlerini çaldı. Hırsızlık olayından sonra araçlarıyla kaçmaya çalışan şüpheliler kar ve buz kaplı yolda patinaj da çekti. Yaşanan olay anları aracından malzeme çalınan Tacettin Şanlı'nın evinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Şikayet üzerine ihbarı değerlendiren polis parmak izleri de alarak hırsızları yakalama çalışmalarına kısa sürede başladı.

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Tacettin Şanlı, "Cumartesi gecesi, saat 23.30 sıralarında burada dışarıya çıktım. Ben eve geri girdikten 10 dakika sonra hırsızlar gelmiş. Bizim komşumuzun arabasının içinden eşyalarını almışlar ve benim arabayı . 7-8 dakika içinde boşaltmışlar aracı. Karşı taraftan bir ara bir araç geliyor o araç geldiği için duruyorlar. Sonra tekrar geri gelip geri kalanları alıyorlar. Yaklaşık 30 bin liralık zararımız var. Hırsızın aracı biraz burada da patinaj çekiyor. Gitmekte zorlanıyorlar ama gidiyorlar bir şekilde. Şikayetçi olduk kamera görüntülerini polise verdik sonuç bekliyoruz" dedi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin araçla sokağa gelip etrafı kontrol etmeleri ve sonrasında yanaştıkları aracın kapısını açıp içindeki malzemeleri çalmaları görülüyor. Görüntülerin devamında ise yine şüphelilerin kaçarken karlı yolda patinaj çekmeleri de görülüyor.

Kar yağışı hırsızlara engel olamadı... 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aleti çaldı
Kar yağışı hırsızlara engel olamadı... 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aleti çaldı
Kar yağışı hırsızlara engel olamadı... 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aleti çaldı
Kar yağışı hırsızlara engel olamadı... 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aleti çaldı
Kar yağışı hırsızlara engel olamadı... 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aleti çaldı

YORUMLAR
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Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsızın rahat tavırları kamerada Bakır kablo çalan 4 hırsız tutuklandı Bakır kablo çalan 4 hırsız tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı hırsızlara engel olamadı... 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aleti çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı hırsızlara engel olamadı... 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aleti çaldı - Son Dakika
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