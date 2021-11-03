Büyükçekmece'de karısını boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de sosyal medya hesabına gelen mesaj nedeniyle tartıştığı eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ünal Özcan, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ünal Özcan ile tarafların avukatları katıldı.

Maktul Sonbahar Özcan'ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Özcan'ın ailesi, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ünal Özcan da pişman olduğunu dile getirerek, maktulün kendisini aldattığını, bu nedenle olayın yaşandığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ünal Özcan'ı "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, suçta tasarlama halinin şartlarının oluşmadığını belirtti.

Sanığın eylemini haksız fiilin etkisi altında işlemediğine kanaat getiren mahkeme, haksız tahrik indirimi ve takdiri indirim uygulamadı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 yıldır evli olan Sonbahar Özcan ile sanık Ünal Özcan'ın iki çocuklarının bulunduğu belirtilerek, sosyal medyayı aktif kullanan maktulün, mesajlarını gören eşiyle tartıştığı anlatılmıştı.

Ailesinin yanına giden Sonbahar Özcan'ın yakınlarının araya girmesi üzerine evlerine geri döndüğü aktarılan iddianamede, 19 Temmuz 2020'de sanık Ünal Özcan'ın yine sosyal medya üzerinden gelen bir mesaj nedeniyle tartıştığı eşinin boğazını sıkıp boğarak öldürdüğü, daha sonra durumu yakınlarına haber verdiği kaydedilmişti.

İddianamede, "Sanığın eşi olan maktulü sosyal medya kullanmasından dolayı duymuş olduğu kıskançlığın etkisiyle boğarak kasten öldürdüğü anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilerek, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.