BÜYÜKÇEKMECE'DE KARPUZ YÜKLÜ KAMYONET KAZA YAPTI, KARPUZLAR YOLA SAÇILDI
1 saat önce
BÜYÜKÇEKMECE'de karpuz yüklü kamyonet kaza yaptı, karpuzlar yola saçılırken, trafikte yoğunluk oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:19 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE'de karpuz yüklü kamyonet kaza yaptı, karpuzlar yola saçılırken, trafikte yoğunluk oluştu.
Kaza saat 12.00 sıralarında Büyükçekmece
S rampası yan yolda meydana geldi. Beylikdüzü
istikametinde karpuz yüklü kamyonetiyle ilerleyen sürücü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin tentesi parçalanarak, karpuzların bir bölümü yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan ve zarar görmeyen bazı karpuzları vatandaşlar kamyonete yükledi. Yola saçılan kilolarca karpuz nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Sürücü, TIR'a arkadan çarptığını ve maddi zarar meydana geldiğini söylerken, bir görgü tanığı ise sürücüye yardım ettiklerini sağlam karpuzları taşıdıklarını söyledi. Kaza yapan araçların ve yola saçılan karpuzların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.
Görüntü Dökümü
-Yola saçılan karpuzlardan görüntü
-Kaza kapan araçlardan görüntü
-Kamyonetten görüntü
-trafikten görüntü
-Görgü tanığı ve sürücü ile röportaj
-Diğer detaylar
- İstanbul
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