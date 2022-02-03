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Büyükçekmece'de kayıp kişi için yürütülen kazı çalışmasına ara verildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de kayıp kişi için yürütülen kazı çalışmasına ara verildi

03.02.2022 23:59
Büyükçekmece'de kayıp kişi için yürütülen kazı çalışmasına ara verildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin boş arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasına ara verildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin boş arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasına ara verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan M.K'nin Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arazide gömüldüğü iddiası üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma, gün boyunca yaklaşık 12 saat sürdü.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalara gece saatlerine doğru ara verildi.

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Büyükçekmece, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de kayıp kişi için yürütülen kazı çalışmasına ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de kayıp kişi için yürütülen kazı çalışmasına ara verildi - Son Dakika
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