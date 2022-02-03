Büyükçekmece'de kayıp kişi için yürütülen kazı çalışmasına ara verildi - Son Dakika

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin boş arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasına ara verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan M.K'nin Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arazide gömüldüğü iddiası üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma, gün boyunca yaklaşık 12 saat sürdü.
İş makineleriyle yürütülen çalışmalara gece saatlerine doğru ara verildi.
Kaynak: AA
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