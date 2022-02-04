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Büyükçekmece'de kayıp kişinin arandığı arazide ceset bulundu - Son Dakika

Büyükçekmece'de kayıp kişinin arandığı arazide ceset bulundu

04.02.2022 22:07
Büyükçekmece'de kayıp kişinin arandığı arazide ceset bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasında bir erkek cesedi bulundu.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasında bir erkek cesedi bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan Murat Kartal'ın Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide gömüldüğü iddiası üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Şubat'ta başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan bölgede, kazı ve arama çalışmasında toprak altında bir erkeğe ait ceset bulunduğu öğrenildi.

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve soruşturma savcısı tarafından incelendi. İncelemelerin ardından ceset, DNA testi ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın geçmişi

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kayıp ihbarı bulunan Murat Kartal'ın 2015'te Ömer Fırat B'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığını belirlemişti. Bir gizli tanığın ifadesini değerlendiren ekipler, iki polis memurunun 20 Ocak'ta Maltepe'de Kartal'ı gözaltına aldığını tespit etmiş, yakalanan iki polis memuru, Kartal'ı emniyete götürmek yerine para karşılığı başka kişilere teslim ettiklerini itiraf etmişti.

Soruşturmada gözaltına alınan iki polis memuru ve Kartal'ı kendilerine getirmeleri için polis memurlarını azmettirdikleri öne sürülen 5 zanlı tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında kayıp Murat Kartal'ın Büyükçekmece'deki bir arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine 2 Şubat'ta bölgede kazı ve arama çalışması başlatılmıştı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Murat Kartal, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de kayıp kişinin arandığı arazide ceset bulundu - Son Dakika


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