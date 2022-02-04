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Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışması sürüyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışması sürüyor

04.02.2022 12:34

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışması, üçüncü gününde de devam ediyor.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışması, üçüncü gününde de devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan Murat Kartal'ın Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide gömüldüğü iddiası üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Şubat'ta başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alınan bölgede, kazı ve arama çalışmasını sürdürüyor.

Olayın geçmişi

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kayıp ihbarı bulunan Murat Kartal'ın 2015'te Ömer Fırat B'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığını belirlemişti.

Bir gizli tanığın ifadesini değerlendiren ekipler, iki polis memurunun 20 Ocak'ta Maltepe'de Kartal'ı gözaltına aldığını tespit etmiş, yakalanan iki polis memuru, Kartal'ı emniyete götürmek yerine para karşılığı başka kişilere teslim ettiklerini itiraf etmişti.

Soruşturmada gözaltına alınan iki polis memuru ve Kartal'ı kendilerine getirmeleri için polis memurlarını azmettirdikleri öne sürülen 5 zanlı tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında kayıp Murat Kartal'ın Büyükçekmece'deki bir arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine 2 Şubat'ta bölgede kazı ve arama çalışması başlatılmıştı.

Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışması sürüyor
Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışması sürüyor
Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışması sürüyor

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Murat Kartal, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışması sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışması sürüyor - Son Dakika
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