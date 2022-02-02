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Büyükçekmece'deki boş arazideki arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Büyükçekmece'deki boş arazideki arama çalışmalarına ara verildi

02.02.2022 22:16

Büyükçekmece'deki boş arazideki arama çalışmalarına ara verildi Kayıp şahsı arama çalışmalarının sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi Büyükçekmece'de dün akşam helikopter desteğiyle başlayıp gün içerisinde de aralıksız devam eden boş arazideki kayıp şahsı, arama çalışmalarına ara verildi.

Büyükçekmece'deki boş arazideki arama çalışmalarına ara verildi

Kayıp şahsı arama çalışmalarının sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de dün akşam helikopter desteğiyle başlayıp gün içerisinde de aralıksız devam eden boş arazideki kayıp şahsı, arama çalışmalarına ara verildi. Polis ekipleri arazi de nöbet tutmaya devam ederken, çalışmaların sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesindeki boş arazide dün akşam saatlerinde helikopter destekli bir şekilde kayıp şahıs M.K.'nin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar gün içerisinde de aralıksız bir şekilde devam etti. Öğle saatlerinde yapılan arama çalışmalarında arazideki su birikintilerini çekmek için vidanjör 'de kullanıldı. Ekiplerin aralıksız bir şekilde devam ettiği arama çalışmalarına saat 22.00 itibariyle ara verildi. Polis ekipleri arazi çevresinde nöbet tutmaya devam ederken, çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

Büyükçekmece'deki boş arazideki arama çalışmalarına ara verildi
Büyükçekmece'deki boş arazideki arama çalışmalarına ara verildi
Büyükçekmece'deki boş arazideki arama çalışmalarına ara verildi

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Büyükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'deki boş arazideki arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'deki boş arazideki arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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