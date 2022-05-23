BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI

23.05.2022 12:49

BÜYÜKÇEKMECE'de çalıştığı iş yerinin önünde çöp atmaya çıkan belediye işçisi İlknur Saime Demirrenk (48) alkollü olduğu belirtilen sürücü çarptı.

BÜYÜKÇEKMECE'de çalıştığı iş yerinin önünde çöp atmaya çıkan belediye işçisi İlknur Saime Demirrenk (48) alkollü olduğu belirtilen sürücü çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Demirrenk hayatını kaybederken ailesi, " Bu kaza değil, cinayet" dedi.

Kaza dün gece saat 23.47'de Büyükçekmece Belediyesi Celaliye Sosyal Tesisleri önündeki yolda yaşandı. Büyükçekmece Belediyesi Celaliye Sosyal Tesisleri'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki İlknur Saime Demirrenk, mesaisinin bitimine 10 dakika kala çöp atmaya çıktı. Elinde çöplerle iş yerinden çıkan Demirrenk, çöp konteynerine doğru yürüdü. O esnada hızlı şekilde geldiği görülen sürücü Demirrenk'e çarparak çöp konteyneri ile birlikte metrelerce sürükledi. Ağır yaralanan Demirrenk, Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Demirrenk, hastanede hayatını kaybetti, aile ise Kumburgaz Polis Merkezi'ne giderek sürücüden şikayetçi oldu. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenilirken tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

"SADECE KARŞIYA GEÇİP ÇÖP ATACAKTI"

Yurtdışında makine mühendisi olarak görev yapan 28 yaşındaki oğlu Deniz Demirrenk, dün Türkiye'ye geldi. Annesini göremeden ölüm haberi aldığını belirten Demirrenk, 'Emekli olmasına 2 ay kalmıştı. 'Emekliliğimi tamamlayayım' diyordu hep. 24.00'te mesaisi bitiyordu, saat 23.47'de bu kaza oldu. Sadece karşıya geçip çöp atacaktı. Geri dönüp servise binecekti. Hız sınırının düşük olduğu yerde çok hızlı gelen araç çarpmış. Olaydan sonra karakola gidip kardeşimle birlikte şikayetçi olduk. Kumburgaz Polis Merkezi'ne gittik. İfademizi verdik, çalışma arkadaşları da ifade verdi. Sarhoş bir şekilde gelip gece çarpmış, en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz. Ben yurt dışındaydım, dün sabah geldim, gece bu haberle uyandım. O sırada hastaneye kaldırmışlardı ben yetişene kadar zaten hayatını kaybetti" dedi.

'KAZA DEĞİL CİNAYET"

Aile dostu olduğunu belirten Sadık Çakmak ise 'Yine bir trafik mağduriyeti. Çok üzgünüz. Bu alkollü araç kullananların verdiği zararlar belli. Artık hızlıca kanunlar çıksın. Ağır cezalar verilmediği sürece bu durum devam edecek. Bu Türkiye'nin kanayan bir yanası. Çöpünü dökmeye giden bir kadın, bir şuursuz nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kaza değil, cinayet" dedi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı Büyükçekmece'de otomobile çarpan İETT otobüsü yoldan çıktı Büyükçekmece'de otomobile çarpan İETT otobüsü yoldan çıktı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:20 Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:02:06. #1.13#
SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement