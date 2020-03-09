Büyükçekmece'de kaza sonrası "yarış" isyanı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de kaza sonrası "yarış" isyanı

7 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı.

Büyükçekmece'de kaza sonrası
BÜYÜKÇEKMECE'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle  direksiyon hakimiyetini  kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı.  Büyük korku yaşayan ve gözyaşları içinde kazayı anlatan sürücü, " Şoktayım. Şu insanlara pist versinler. Her gün video çekiyorlar biz de böyle oluruz" diye yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.

Kaza saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Mevkii'nde meydana geldi.  D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde 41 ADU 936  plakalı otomobiliyle Gurur Şahbaz, seyir halindeydi. İddiasına göre Şahbaz, yarışan iki otomobilin kendisini sıkıştırması üzerine kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti,  bariyerlere çarptıktan sonra havalanarak  karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Eyüp Zorlu'nun kullandığı 34 BPL  600 plakalı otomobile çarparak takla attı. Zorlu şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, hafif şekilde yaralanan Şahbaz devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

"BU İNSANLARA PİST VERSİNLER"

Büyük korku yaşayan ve yaşadığı kazayı anlatan sürücü Gurur Şahbaz yarış yapan sürücülere tepki gösterdi. Şahbaz, " Kumburgaz tarafından gelirken, sağ taraftan bir araç geldi bir başka araçla yarışıyorlardı. Beni aralarına aldılar. Bana vurdular.  Gözümü açtım bir baktım 'başka arabaya vurdum mu' onu bile hatırlamıyorum şoktayım.  Bu ülkedeki bu insanlara pist versinler. Her gün sosyal medyada böyle videolar çekilirse.  Biz de böyle oluruz. Her gün video.  Evliyim çocuğum var.  Biz de gazlayalım biz de yarışalım. Herkes gazlıyor.  ölüyoruz parası önemli değil.  İnsan canı parayla ödenmiyor" diye konuştu.

Kazaya karışan diğer sürücü Eyüp Zorlu ise, " Direk üzerime uçtu karşı şeritten.  hiçbir şey görmedim sadece üzerime uçtuğunu gördüm" dedi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Silivri istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Her iki sürücü de  polis ekiplerince yapılan kontrolde alkolsüz çıktı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken trafik normal seyrine döndü.


- İstanbul
D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:26 Kaynak: DHA
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