Büyükçekmece'de kazada hayatını lise öğrencisi Murtaza Mardani son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de kazada hayatını lise öğrencisi Murtaza Mardani son yolculuğuna uğurlandı

03.06.2022 16:18
Büyükçekmece'de kazada hayatını lise öğrencisi Murtaza Mardani son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece'de otobüs bekledikleri esnada durağa dalan aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden Afganistan uyruklu lise öğrencisi Murtaza Mardani, okul arkadaşları ve ailesinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece'de otobüs bekledikleri esnada durağa dalan aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden Afganistan uyruklu lise öğrencisi Murtaza Mardani, okul arkadaşları ve ailesinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz Çarşamba günü direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, onlarca öğrencinin beklediği otobüs durağına çarparken, olayda 3 öğrenci hayatını kaybetmiş birçok öğrenci de yaralanmıştı. Yaşanan korkunç kazada hayatını kaybeden Afganistan uyruklu Murtaza Mardani isimli genç için Beylikdüzü Ehlibety İmam Rıza camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mardani'nin ailesi, okul arkadaşları katıldı. Cenaze namazına katılan yüzlerce okul arkadaşı, Mardani'nin tabutunu omuzlarında taşırken, kılınan namazın ardından Silivri Gümüşyaka mezarlığında toprağa verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Afganistan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de kazada hayatını lise öğrencisi Murtaza Mardani son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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