Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı

İSTANBUL Büyükçekmece'de otobüs durağında beklerken aniden durağa dalıp kendilerine çarpan araç nedeniyle hayatını kaybeden 3 öğrenciden Oğuzhan Kolverve Mehmet Alp GüneyBüyükçekmece'de kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuklarına uğurlandılar. Namazda toplanan Kolver ve Güney'in yüzlerce okul arkadaşı ve ailesi gözyaşı döktü.

Olay dün 16.50 sıralarında Kumburgaz'da yaşanmıştı. Durakta bekleyen araçların arasına dalan ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü 15 öğrencinin yaralanmasına 3 öğrencinin ise hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Yüzlerce arkadaşı namaza katıldı

Olayda hayatını kaybedenler arasında yer alan Oğuzhan Kolver(15)'in cenaze namazı Batıköy Piri Reis Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlandı. Kolver'in yüzlerce okul arkadaşı ve ailesi gözyaşı döktü. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Alp Güneyise yine çok sayıda okul arkadaşının ailesinin ve sevenlerinin katıldığı Kuba Camii'ndeki cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ordu'ya götürüldü.

Öğrenciler arkadaşlarını anlattı

Adilcan Ergen, "iyi birisiydi. Kuzeni çok kötü oldu. Halen aklım almıyor öldüğünü. Beni abim aldı bizde yoksa durakta olacaktık. En son o gün görüştük. Kötü oldum" dedi.

"Gerekli tedbirler alınması lazım"

Kolver'in arkadaşların Birkan Erçetin ise, "Sürekli şakalaşırdık gülüp eğlenirdik. Yanlış araba sürüldüğünden gerekli önlemler alınmadığından arkadaşlarımızı kaybettik. Daha çok gençlerdi. En son okul çıkışı gördüm. Sonra telefon geldi haberini orada aldık. O yolla ilgili çok sıkıntı var. Öğrenciler E-5'i kullanmadan köprüden geçiyor. Sürücüler birbirine yol vermiyor sürekli orada trafik oluyor. Dağ başında 3 okul var okulun önünden hat geçirseler sorun olmayacak. Bizim velilerimizde yazdı daha önceden. Bu çocuklar öldükten sonra tedbir alınmasının önemi yok. Gerekli tedbirler alınması lazım" diye konuştu.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Murtaza Mardani isimli gencin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.