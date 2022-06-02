Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı

02.06.2022 14:02

Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandıİSTANBUL Büyükçekmece'de otobüs durağında beklerken aniden durağa dalıp kendilerine çarpan araç nedeniyle hayatını kaybeden 3 öğrenciden Oğuzhan Kolverve Mehmet Alp GüneyBüyükçekmece'de kılınan cenaze...

Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı

İSTANBUL Büyükçekmece'de otobüs durağında beklerken aniden durağa dalıp kendilerine çarpan araç nedeniyle hayatını kaybeden 3 öğrenciden Oğuzhan Kolverve Mehmet Alp GüneyBüyükçekmece'de kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuklarına uğurlandılar. Namazda toplanan Kolver ve Güney'in yüzlerce okul arkadaşı ve ailesi gözyaşı döktü.

Olay dün 16.50 sıralarında Kumburgaz'da yaşanmıştı. Durakta bekleyen araçların arasına dalan ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü 15 öğrencinin yaralanmasına 3 öğrencinin ise hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Yüzlerce arkadaşı namaza katıldı

Olayda hayatını kaybedenler arasında yer alan Oğuzhan Kolver(15)'in cenaze namazı Batıköy Piri Reis Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlandı. Kolver'in yüzlerce okul arkadaşı ve ailesi gözyaşı döktü. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Alp Güneyise yine çok sayıda okul arkadaşının ailesinin ve sevenlerinin katıldığı Kuba Camii'ndeki cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ordu'ya götürüldü.

Öğrenciler arkadaşlarını anlattı

Adilcan Ergen, "iyi birisiydi. Kuzeni çok kötü oldu. Halen aklım almıyor öldüğünü. Beni abim aldı bizde yoksa durakta olacaktık. En son o gün görüştük. Kötü oldum" dedi.

"Gerekli tedbirler alınması lazım"

Kolver'in arkadaşların Birkan Erçetin ise, "Sürekli şakalaşırdık gülüp eğlenirdik. Yanlış araba sürüldüğünden gerekli önlemler alınmadığından arkadaşlarımızı kaybettik. Daha çok gençlerdi. En son okul çıkışı gördüm. Sonra telefon geldi haberini orada aldık. O yolla ilgili çok sıkıntı var. Öğrenciler E-5'i kullanmadan köprüden geçiyor. Sürücüler birbirine yol vermiyor sürekli orada trafik oluyor. Dağ başında 3 okul var okulun önünden hat geçirseler sorun olmayacak. Bizim velilerimizde yazdı daha önceden. Bu çocuklar öldükten sonra tedbir alınmasının önemi yok. Gerekli tedbirler alınması lazım" diye konuştu.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Murtaza Mardani isimli gencin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı
Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı
Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı
Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı
Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı
Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı
Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden Mehmet Alp Güney için cenaze töreni düzenlendi Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden Mehmet Alp Güney için cenaze töreni düzenlendi Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:07:08. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de kazada ölen Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement