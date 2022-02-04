Üye Girişi
Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek - Son Dakika

Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek

04.02.2022 18:11

İstanbul Büyükçekmece'de öldürüldüğü öne sürülen Murat Kartal isimli kişinin cesedini arama çalışmalarında bir ceset bulundu. İncelemelerden sonra cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı ortaya çıkacak.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kayıp ihbarı bulunan Murat Kartal'ın 2015'te Ömer Fırat B'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığını belirlemişti. Bir gizli tanığın ifadesini değerlendiren ekipler, iki polis memurunun 20 Ocak'ta Maltepe'de Kartal'ı gözaltına aldığını tespit etmiş, yakalanan iki polis memuru, Kartal'ı emniyete götürmek yerine para karşılığı başka kişilere teslim ettiklerini itiraf etmişti.

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Soruşturmada gözaltına alınan iki polis memuru ve Kartal'ı kendilerine getirmeleri için polis memurlarını azmettirdikleri öne sürülen 5 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında kayıp Murat Kartal'ın Büyükçekmece'deki bir arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine 2 Şubat'ta bölgede kazı ve arama çalışması başlatılmıştı.

BİR CESEDE ULAŞILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan Murat Kartal'ın Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide gömüldüğü iddiası üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Şubat'ta başlatılan arama çalışmalarında bir cesede ulaşıldı.

MURAT KARTAL'A AİT OLUP OLMADIĞI BELİRLENECEK

Cesedin deforme olduğu belirtilirken olay yerine savcı bekleniyor. İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek.

YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis Memuru, Murat Kartal, Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:11 Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 18:18:39. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement