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BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

02.02.2022 07:03

BÜYÜKÇEKMECE'de polis, boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı.

BÜYÜKÇEKMECE'de polis, boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan incelemeler, gece boyunca devam etti. Arazide nöbet tutan polis ekipleri, devriye gezmeyi sürdürürken sabaha karşı tekrar arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi. Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

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Büyükçekmece, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZI YAPILAN ARAZİDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ - Son Dakika
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