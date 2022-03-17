(BÜYÜKÇEKMECE'DE KENDİSİNE HAKARET EDEN BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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(BÜYÜKÇEKMECE'DE KENDİSİNE HAKARET EDEN BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

17.03.2022 18:37
(BÜYÜKÇEKMECE'DE KENDİSİNE HAKARET EDEN BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

BÜYÜKÇEKMECE'de Şaban Tan(37), evde tartıştığı 58 yaşındaki babası Hasan Tan'ı kendisine hakaret ettiği iddiasıyla silahla vurarak öldürdü.

BÜYÜKÇEKMECE'de Şaban Tan(37), evde tartıştığı 58 yaşındaki babası Hasan Tan'ı kendisine hakaret ettiği iddiasıyla silahla vurarak öldürdü.

KAVGA EDİYORLAR HAKARET EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre; Şaban Tan(37), babası Hasan Tan (58) ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada sırasında Şaban Tan, babasının kendisine hakaret ettiğini iddia ederek silahla ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şaban Tan, gelen polis ekiplerine teslim olurken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede baba Hasan Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Tan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası yakınları sinir krizleri geçirdi.

- İstanbul

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Büyükçekmece, Hasan Tan, Hakaret, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (BÜYÜKÇEKMECE'DE KENDİSİNE HAKARET EDEN BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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