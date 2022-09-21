Büyükçekmece'deki çifte cinayetle ilgili 5 sanığın yargılandığı davada keşif yapılacak - Son Dakika
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Büyükçekmece'deki çifte cinayetle ilgili 5 sanığın yargılandığı davada keşif yapılacak

21.09.2022 11:44

Büyükçekmece'de kendisini aldattığını iddia ettiği eşi ve eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle haklarında dava açılan sanık ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Büyükçekmece'de kendisini aldattığını iddia ettiği eşi ve eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle haklarında dava açılan sanık ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek katıldı. Maktul Adalet Bike'nin ailesi ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, firari sanık Selahattin Erbek'in halen yakalanamadığını ve bazı cevap yazılarının mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

Duruşmada söz alan sanıklar, olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Müvekillerinin tahliyesini talep eden sanık avukatları da olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Selahattin Erbek'in yakalama infazının beklenmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, sanıklar Fırat Bike ve Furkan Özcan'ın olay tarihinde trafik sürüş kurallarına riayet edip etmediği, meydana gelen olayda bir kusurlarının bulunup bulunmadığı hususunda olay yeri olan D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde keşif yaptırılmasına karar verdi.

Dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesini karara bağlaya heyet, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021'de Gökhan Denli'nin kesici aletle yaralanması ve silahla 7 kez ateş açılması sonucu ölü bulunduğu kaydediliyor.

Daha sonra Büyükçekmece'de farklı bir yerde Adalet Bike'nin, vücudunun muhtelif yerlerindeki derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklarla yaralanarak öldürüldüğü ifade edilen iddianamede, olayın nasıl gerçekleştiği anlatılıyor.

Sanıkların aynı fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ederek aralarındaki ilişkiyi öğrendikleri maktul Gökhan Denli ve Adalet Bike ile Büyükçekmece Belediyesi Kültür Park'a gittikleri belirtilen iddianamede, maktulün eşi sanık Mahmut Bike'nin ele geçirilemeyen silah ve bıçakla diğer maktul Denli'yi öldürdüğü aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların, zorla bindirdikleri araçtan maktul Adalet Bike'yi D-100 kara yolunun sol şeridine attıkları, arkadan gelen sanık Fırat Bike'nin kullandığı araçla da üzerinden geçerek kadını öldürdükleri ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklar Mahmut Bike, Furkan Özcan, Öznur Erbek, Fırat Bike ve Selahattin Erbek'in, maktuller Gökhan Denli ve Adalet Bike'yi "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Kaynak: AA

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