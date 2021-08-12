Üye Girişi
Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor

12.08.2021 10:52
Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi'nin bilimsel tarım yöntemleri ile başlattığı kent tarımı uygulaması mahallelere de yayılıyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nin bilimsel tarım yöntemleri ile başlattığı kent tarımı uygulaması mahallelere de yayılıyor.

Muratçeşme Mahallesi Kent Bostanı'nda düzenlenen hasat etkinlinğin de mahalleli ile birlikte sebze ve meyve toplayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, uygulamanın 24 mahallede sürdürüleceğini açıkladı. Covid - 19 salgınıyla birlikte tarımın önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kentlerde de yeşil alanlarda tarımsal üretim hız kazandı. Bunun en güzel örneklerinden biri de Büyükçekmece'de yaşanıyor. Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bir yandan ilçede bilimsel tarımın yaygınlaştırılması için çiftçilere eğitim imkanı sağlarken diğer yandan kent tarımın yaygınlaştırılması için öncülük ediyor. Murat Çeşme Mahallesi'nde belediyeye ait yeşil alanı mahalle halkına tahsis eden belediye, arazide tarım yapılmasına yönelik olarak vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşıladı. 6 ay önce başlatılan kent bostanı uygulaması kapsamında mahalle halkına, sebze fidesi, tohum ve solucan gübresi dağıtıldı. 6 ay sonunda ise Muratçeşme Kent Bostanı'nda ilk hasat yapıldı.

"Her mahallede planlıyoruz"

Mahalle halkı ve çocuklarla birlikte sebze meyve toplayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, projenin yaygınlaştırılacağını açıkladı. Kent tarımı projesine büyük önem verdiklerini belirten Akgün şöyle konuştu: " İstanbul'da bugüne kadar bize kent tarımı adına pek örnek gösteremediler. İlçe belediyelerinin tarım müdürlükleri de yoktu. Yaklaşık iki yıldan beri tarım müdürlüklerimiz kuruldu. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da başlatmış olduğu kent tarım politikaları doğrultusunda kent tarımı alanındaki gelişmeleri birlikte yürütmek hepimizin bir bakıma görevi haline geldi. Çünkü vatandaş müthiş şekilde memnun. Büyükçekmece'de avantajımız şu; kişi başına düşen yeşil alan 124 metre kare civarında. Yeşil Alanlarımızın, parklarımızın bir kısmını mahallelinin mutfağını besleyecek şekilde mahalle içerisinde kent tarımını küçük bahçecikleri, küçük bahçeler. Çok iyi verim aldık. Çok iyi sonuç aldık bir buçuk yılda. Bundan sonra bütün mahallerimizdeki Büyükçekmece'de 24 mahalle var. Her mahallede parkların ve yeşil alanların tamamını planlıyoruz. Bazı pasif yeşil alanların tamamını kent tarımına ayırıyoruz. Mahalle tarımına ayırıyoruz. Bazı büyük parkların da belli kısmını bölüp o bölümde oturup yaşayan önce ev kadınları, emekliler, dul, yetim ihtiyacı olanlara veriyoruz. Burayı biz 6 ay önce verdik. Şimdi geldim. Gördüğüm manzara vatandaş her türlü ihtiyacını buradan karşılıyor. Hanımlar ile konuşurken bana çok enteresan bir şey söylediler. Bakın bu mahalledeki hanımlar bu bahçeleri ekiyorlar, biçiyorlar. "Bu bahçeler sayesinde artık biz pazara gitmiyoruz. Hiçbir pazara gitmiyoruz" diyorlar. Bütün pazar ihtiyacını kendi elleriyle ürettikleri patlıcan, biber, domates, fasulye, mısır, kavun, karpuz ne ararsanız hepsini üretmişler. İçinde bir gram sunni, fenni gübre yok. Su, toprak ve Büyükçekmece'deki koyunların, keçilerin veya diğer hayvanların gübrelerinden istifade ediyorlar. Kent tarımının mahalle bazına indirilmesinin çok tipik bir örneğini Büyükçekmece'de herkes görebilir."

Muratçeşme Mahallesi Kent Bostanı'nda kendi meyve ve sebzesini üreten mahallelinin görüşleri ise şu şekilde:

Belgin Serezli: "Burası hiç kullanılmayan bir alandı. Hiçbir işe yaramıyordu. Daha sonra belediyemiz sağ olsun böyle bir şey düşünmüş etkinlik olarak. Hepimiz her şeyi ektik. Bilmeyerek ektim. O kadar güzel şeyler yetiştirdim ki çok memnun kaldı. Rahatsızdım. Rahatsızlığıma bile iyi geldi. Gerçekten bana bir terapi gibi geldi. Küçücük bir alana karpuz ektim 20 tane karpuz aldım. Kavunlarım çıkıyor şu an. 7 kilo taze fasulyem oldu. Her şeyi de ektim. Hepsini de aldım. Çok verimli. Bu yüzden Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Ayşe Kayrun: "Burada oturuyorum. Burası eskiden boş bir alandı. Hiç kötü değildi. Sonra Başkanımız bize burayı gösterdi. Buraya bahçe yaptık. Yeşillendirdik. Başkanımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Biberimiz, domatesimiz, salatalığımız ne gerekiyorsa onu ektik. Suyumuzu verdi. Toprağımızı verdi. Her şeyimiz ile ilgilendi. Allah ondan razı olsun. Bize verdikten sonra hepsi 1 buçuk ay içinde yapıldı. Çok güzel oldu. Herkesin kendine gör yeri var. Herkes kendi yerinde çalıştı. Herkes birbirine yardım etti. İmece usulü olarak yardım ediyor. Çok güzel oldu." - İSTANBUL

Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor
Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor
Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor
Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor
Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor
Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor
Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor
Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Hisarcık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı 11:55 Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı 11:39 Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek 10:42 Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek
Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı 10:24 Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın 09:59 Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın

Son Dakika Haberleri
12:05 Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı
11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı
11:54 Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı
11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
11:35 Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı
11:31 Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
11:15 Dolar düşüşte! Bugün 8,58'den işlem görüyor
10:54 Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:54 Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı
10:47 Cumhurbaşkanı, bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak
Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı         
12:05
Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı         
11:56
Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu! Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu!         
11:43
Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı         
11:36
Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın         
11:32
Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı         
10:55
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 12:09:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement