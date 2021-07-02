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Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor

02.07.2021 23:19

- Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor Büyükçekmece'de, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor.

- Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor

İSTANBUL - Büyükçekmece'de, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 24 ailenin daha güvenli evlere kavuşması için, 19 Mayıs Mahallesinde 8 dükkan ve 24 bağımsız bölümden oluşan riskli yapılar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla yıkıldı.

İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. 19 Mayıs Mahallesinde başlatılan çalışmalar neticesinde 24 ailenin daha güvenli evlerine kavuşması için 8 dükkan ve 24 daire yıkıldı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek için yıkım alanına gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise yıkımla ilgili açıklamalarda bulundu

"Riskli binalar yıkılmadan bize uyku yok"

Deprem geldiği gün hazırlıkların bitmiş olması gerektiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, " Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm bütün hızı ile devam ediyor. Deprem bu binaları yıkmadan, insanlarımızın burnu kanamadan biz bu binaları yıkıyoruz. Depremde ilçemizde yıkılabilecek tüm binaları yıkmadan bize uyku haram çünkü hiçbir vatandaşımızın zarar görmesini istemiyoruz. 2004'den bu yana yaklaşık 30 bin konutun depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkımı gerçekleştirildi. Yani demem o ki şu ana kadar 30 bin konut yeniledik. Şuanda arkamda görmüş olduğunuz 2 blok ve 24 daireden oluşan yapı ilçedeki eski yapılardandır. En ufak bir depremde dahi ayakta durmaları imkansızdır ve yerle bir olacak binalardan biridir. O sebeple burayı da bir an önce yıkacağız ve diğer riskli yapılara geçeceğiz. Deprem kapımızda bunu biliyoruz fakat ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu sebeple büyükşehir belediyesinin önümüzü açması lazım ve bir an önce depreme hazırlıklarımızı tamamlamamız lazım. Eğer biz deprem gelene kadar kentsel dönüşümü bitiremezsek on binlerce vatandaşımızı kaybederiz" diye konuştu.

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor - Son Dakika


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