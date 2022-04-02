BÜYÜKÇEKMECE'DE KİRALADIKLARI ARAÇLA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE KİRALADIKLARI ARAÇLA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

02.04.2022 21:55

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir evden cep telefonu ve anahtarını aldıkları otomobili çalan 3 şüpheli, kullandıkları kiralık araçtan yapılan plaka tespiti sonucu yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir evden cep telefonu ve anahtarını aldıkları otomobili çalan 3 şüpheli, kullandıkları kiralık araçtan yapılan plaka tespiti sonucu yakalandı.

Olay, 29 Mart 04.30 sıralarında Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kiralık araçla gelen 3 şüpheli, Z.T.'ye ait apartman dairesine girdi. Cep telefonu, daire sahibinin park halindeki otomobilinin anahtarını alan hırsızlar daha sonra evden ayrıldı. Anahtarını çaldıkları otomobili de alan hırsızlar, kiraladıkları araçla beraber olay yerinden ayrıldı. Sabah uyandığında evinde yaşanan hırsızlığı fark eden daire sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

KİRALIK ARACIN PLAKASINDAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEREK YAKALADILAR

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, önce hırsızların kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Daha sonra kimliklerinin O.Y., E.İ. ve E.E. olduğunu belirleyen polisler, şüphelilerin Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde olduğu bilgisine ulaştı. Çalışmalar sonucun 3 hırsız da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Y., E.İ. ve E.E., çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KİRALADIKLARI ARAÇLA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KİRALADIKLARI ARAÇLA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE KİRALADIKLARI ARAÇLA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Büyükçekmece, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE KİRALADIKLARI ARAÇLA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE KİRALADIKLARI ARAÇLA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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