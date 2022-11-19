Büyükçekmece'de koca dehşeti: Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de koca dehşeti: Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

19.11.2022 16:32

Büyükçekmece'de koca dehşeti: Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti Büyükçekmece'de bir adam, ilk önce tartışma yaşadığı eşini tabanca ile vurup öldürdü, ardından da intihar etti.

Büyükçekmece'de koca dehşeti: Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir adam, ilk önce tartışma yaşadığı eşini tabanca ile vurup öldürdü, ardından da intihar etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 73 yaşındaki Hüseyin Karabulut, ilk önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı eşi Nurten Karabulut'u (49), tabancaya vurup öldürdü, ardından da intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipler çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından Hüseyin Karabulut ve eşi Nurten Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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Hüseyin Karabulut, Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de koca dehşeti: Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de koca dehşeti: Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti - Son Dakika
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