Büyükçekmece'de köpeği aracın arkasına bağlayıp çeken kişiye hayvanseverlerden tepki - Son Dakika

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Büyükçekmece'de köpeği aracın arkasına bağlayıp çeken kişiye hayvanseverlerden tepki
6 saat önce
BÜYÜKÇEKMECE'DE KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP ÇEKEN KİŞİYE HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:19 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE'DE KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP ÇEKEN KİŞİYE HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ
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