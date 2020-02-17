Büyükçekmece'de köpeği aracın arkasına bağlayıp çeken kişiye hayvanseverlerden tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de köpeği aracın arkasına bağlayıp çeken kişiye hayvanseverlerden tepki - Son Dakika

Büyükçekmece'de köpeği aracın arkasına bağlayıp çeken kişiye hayvanseverlerden tepki

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'DE KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP ÇEKEN KİŞİYE HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP ÇEKEN KİŞİYE HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Büyükçekmece'de köpeği aracın arkasına bağlayıp çeken kişiye hayvanseverlerden tepki

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:19 Kaynak: DHA
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