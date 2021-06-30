Büyükçekmece'de köpekten korkunca kendisini yola atan kişiye kamyon çarptı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Panikle yola atlayan gence, bu sırada yoldan geçen bir kamyon çarptı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Binak adlı vatandaş, Atatürk Caddesi 'nde yürüdüğü sırada, havlamaya başlayan bir sokak köpeğinden korktu.

Büyükçekmece 'de kaldırımda yürürken yanında havlayan köpekten korkup kendisini yola atan kişi, yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

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