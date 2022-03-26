Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de korkutan yangın

26.03.2022 19:51

Son dakika haberine göre - Büyükçekmece'de korkutan yangın Yangın çıkan binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Büyükçekmece'de bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

- Büyükçekmece'de korkutan yangın

Yangın çıkan binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişiyi mahsur kaldıkları binadan kurtardı. Dumandan etkilenen yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangında mahsur kalan vatandaşların korku dolu anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de korkutan yangın
Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de korkutan yangın
Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de korkutan yangın

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Son dakika haber! BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU Son dakika haber! BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de korkutan yangın - Son Dakika


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