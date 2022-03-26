Kürsüden rahmetle anılan Dursun Özbek, hemen ayağa kalkıp "Ben yaşıyorum" diye bağırdı

Putin'e yaptığı bacak hareketi damga vurmuştu! O sunucuyla Çavuşoğlu arasında gergin anlar

- Büyükçekmece'de korkutan yangın

Yangın çıkan binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 kişiyi mahsur kaldıkları binadan kurtardı. Dumandan etkilenen yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangında mahsur kalan vatandaşların korku dolu anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.