Büyükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katında yangın - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katında yangın

25.05.2022 13:41

Büyükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katında yangınİSTANBUL Büyükçekmece'de 3 katlı yazlık binanın çatı katında tadilat sırasında yangın çıktı.

Büyükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katında yangın

İSTANBUL Büyükçekmece'de 3 katlı yazlık binanın çatı katında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kumburgaz'da saat 12.20 sıralarında 3 katlı yazlık bir binanın çatı katında çıktı. Tadilat nedeniyle çıktığı söylenen yangının alevleri tüm çatı katını sardı. İhbar üstüne olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Binanın çatı kısmı yangın sonrasında kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşanan anları anlatan Sabri Güzelsene, " Yangın çıktı. Ekipler zamanında geldi sağ olsunlar. Söndürdüler şu anda soğutma yapılıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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