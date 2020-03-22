Büyükçekmece'de

Büyükçekmece'nin bazı mahallelerinde halkın yoğun olarak zaman geçirdiği meydanlardaki banklar da belediye ekiplerince söküldü.

Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı 'nın vatandaşlara mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları için "Evde Kal" çağrısını hatırlatarak, sahilde gezen vatandaşları anonslarla uyardı.

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