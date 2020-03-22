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Büyükçekmece'de "koronavirüsten korunma kılavuzu" dağıtıldı
6 saat önce
Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıp, "Koronavirüsten Korunma Kılavuzu" dağıttı.
Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıp, "Koronavirüsten Korunma Kılavuzu" dağıttı.
Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları için "Evde Kal" çağrısını hatırlatarak, sahilde gezen vatandaşları anonslarla uyardı.
Büyükçekmece'nin bazı mahallelerinde halkın yoğun olarak zaman geçirdiği meydanlardaki banklar da belediye ekiplerince söküldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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