Büyükçekmece'de kuaförde fön makinesi alev aldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de kuaförde fön makinesi alev aldı

28.05.2022 18:14
Büyükçekmece'de kuaförde fön makinesi alev aldı

Büyükçekmece'de bir erkek kuaföründe fön sırasında fön makinesi alev aldı.

Büyükçekmece'de bir erkek kuaföründe fön sırasında fön makinesi alev aldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Büyükçekmece'de bir erkek kuaföründe yaşandı. Müşterisinin saçına kesim işlemi sonrası fön yapan kuaför Yusuf Kerem Mısırlı elinde fön makinesi aniden alev aldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Mısırlı ve müşteriler panik yaşadı.

Yaşananları anlatan Mısırlı, "Dükkan dün çok kalabalıktı saç kurutma makinesi elimdeydi. Müşterinin saçını kuruturken bir anda patladı. Hepimiz çok korktuk. Makineyi hemen elimden attı. Şükür kimseye bir şey olmadı. Daha öncede benzer bir şey olmuştu ama böyle şiddetli patlama görmemiştim. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi.

Yaşanan anlar ise iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kuaförün fön yaparken makinenin aniden patlatması ve alevlerin çıkması görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Büyükçekmece, Kuaför, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de kuaförde fön makinesi alev aldı - Son Dakika


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