Büyükçekmece'de kumar operasyonu: 9 kişiye 31 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de kumar operasyonu: 9 kişiye 31 bin lira ceza kesildi

24.01.2021 16:13

Büyükçekmece'de kumar operasyonu: 9 kişiye 31 bin lira ceza kesildi Büyükçekmece'de korona virüs tedbirlerine uymayarak kumar oynatılan bir iş yerine düzenlen operasyonda aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 9 kişiye toplamda 31 bin lira para cezası kesildi.

Büyükçekmece'de kumar operasyonu: 9 kişiye 31 bin lira ceza kesildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de korona virüs tedbirlerine uymayarak kumar oynatılan bir iş yerine düzenlen operasyonda aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 9 kişiye toplamda 31 bin lira para cezası kesildi. Operasyonda bir şüpheli de bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak", "Emre Aykırı Davranmak" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" konuları ile ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri bu kapsamda Atatürk Mahallesi Kordon Boyu Caddesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde baskın düzenledi. Yapılan baskında işyeri sahibi H.U.'nun yanı sıra 8 şahsın içeride bulunduğunu tespit eden ekiplerin yaptığı üst aramasında Z.G. isimli şahısta 2,36 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İş yerinde yapılan incelemelerde 3 metre uzunlukta 1 metre genişliğinde üzerinde poker oynandığı düşünülen özel olarak tasarlanmış masa, çok miktarda değişik renklerde poker oynandığı düşünülen pullar ve kartlar ele geçirildi.

Polis ekipleri konu ile ilgili şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince toplam 31 bin 221 lira idari para cezası işlemi uyguladı. İş yeri sahibi hakkında H.U. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan işlem yapan ekipler üzerinde uyuşturucu madde bulunan Z.G. isimli şahıs hakkında ise "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem yaptı.

Öte yandan ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen işyeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Büyükçekmece'de kumar operasyonu: 9 kişiye 31 bin lira ceza kesildi
Büyükçekmece'de kumar operasyonu: 9 kişiye 31 bin lira ceza kesildi
Büyükçekmece'de kumar operasyonu: 9 kişiye 31 bin lira ceza kesildi
Büyükçekmece'de kumar operasyonu: 9 kişiye 31 bin lira ceza kesildi

Büyükçekmece, Para Cezası, Uyuşturucu, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de kumar operasyonu: 9 kişiye 31 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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