Büyükçekmece'de kumaş yüklü kamyonda yangın
17 dakika önce
BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda park halindeki kumaş yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:47 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu
'nda park halindeki kumaş yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve otluk alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece
TEM otoyolu Ankara
istikametinde sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği kamyonda çıktı. İddiaya göre, sürücü yorulduğu için kamyonu emniyet şeridinde durdurarak dinlenmeye başladı. Birkaç dakikanın ardından kumaş yüklü kamyonun motoru yandı. Yangın bir anda yayıldı ve kumaşlar tutuştu. Alevlerin yükseldiği yangın otluk alana da sirayet etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken polis, güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu kamyon tamamen yandı. Trafik akışı, tek şeritten kontrolü olarak sağlanıyor. Polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.
- İstanbul
Bodrum'da çıkan yangın için ekipler seferber oldu Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı