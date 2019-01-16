Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada

Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada

15 dakika önce

BÜYÜKÇEKMECE'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.

Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de  3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.

Büyükçekmece Tepecik'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu, silahını çekince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:00 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Çarşaflı ve Silahlı Soyguncuyu Taksicinin Dikkati Yakalattı Genç Oyuncu Kubilay Aka'dan Sevgilisi Miray Daner'e Romantik Doğum Günü Mesajı

Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu Edirne'de Kan Donduran Cinayet! Sırra Kadem Basan Oryantali Parçalayıp Ormana Atmışlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:15:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]