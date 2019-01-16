Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada
15 dakika önce
BÜYÜKÇEKMECE'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.
BÜYÜKÇEKMECE'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı. Büyükçekmece Tepecik
'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu, silahını çekince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:00 Kaynak: DHA
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