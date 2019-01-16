Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada (2)

Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada (2)

1 saat önce

Ersan SAN - İstanbul DHABüyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.

Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada (2), System.String[]
Ersan SAN - İstanbul DHA

Büyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.

Büyükçekmece Tepecik'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu Levent A., silahını çekince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü;

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-Soyguncuların gelişi

-İşyerine girişleri

-Kaçışları

-Kuyumcudan aktüel görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

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