Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada (2)

Ersan SAN - İstanbul DHABüyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.

Ersan SAN - İstanbul DHA



Büyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.



Büyükçekmece Tepecik'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu Levent A., silahını çekince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Görüntü Dökümü;



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-Soyguncuların gelişi



-İşyerine girişleri



-Kaçışları



-Kuyumcudan aktüel görüntüler

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