Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada (2)
41 dakika önce
BÜYÜKÇEKMECE'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.
BÜYÜKÇEKMECE'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı. Büyükçekmece Tepecik
'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu Levent A., silahını çekince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis
ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:13 Kaynak: DHA
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