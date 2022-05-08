BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK

08.05.2022 10:55

BÜYÜKÇEKMECE'de bir kuyuya düşerek bulduğu boşluktan yol altına kadar ilerleyerek mahsur kalan köpek itfaiye saatler süren operasyon ile kurtarılabildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de bir kuyuya düşerek bulduğu boşluktan yol altına kadar ilerleyerek mahsur kalan köpek itfaiye saatler süren operasyon ile kurtarılabildi.

Sinanoba Mahallesi Bozdoğan Sokak'ta bir evde beslenen köpek, yakındaki 3 metre derinlikteki kuyuya düştü. Köpek, kuyuda bulduğu dehlizden ilerlerken yolun altına kadar geldi. Sabinin aramaları ve derinden duyduğu havlama sesleri üzerine köpeğin kuyuya düşerek burada mahsur kaldığı anlaşıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, yolun 3 metre kadar derinliğinde sıkışan köpeğin yerini tespit ederken, onu kurtarabilmek için seferber oldu. Ekipler, köpeği kurtarabilmek için yolun kazılmasına karar verdi. Bunun üzerine belediyeden iş makinesi istendi. Getirilen iş makinesi ile yol kazılırken, belli bir noktadan sonra köpeğe zarar verilebileceği göz önüne alınarak çekiç ile dikkatle toprağın kazılması kararlaştırıldı. Kepçe ile açılan çukura inen bir itfaiye eri çekiç ile kazdığı toprak altında yaklaşık 3 saat mahsur kalan sevimli köpeği kurtarırken, herkes rahat bir soluk aldı. Hiçbir yarası olmadığı belirlenen köpek sahibine teslim edildi.

AVCILAR'DA DA KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Bu arada Avcılar Denizköşkler Mahallesi Er Çıkmazı Sokak'ta bir binanın merdivenlerinin altındaki dar alanda boşluğa giren ve patileri buradaki iplere dolanan kedi hareket edemez oldu. Sürekli miyavlaması üzerine fark edilen ve kediyi fark eden çevredekiler yardım etmek istedi. Ancak, gebe olduğu anlaşılan kedi yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi dar alana ucunda file olan yakalama aparatını geçirerek kedinin görevlileri engellemesinin önüne geçtikten sonra makasla patilerine dolanan ipler tek tek kesildi. Kurtulmak için çırpınırken çeşitli yerlerinde yaralar oluştuğu belirlenen kedi kurtarıldıktan sonra veterinere götürüldü.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUYA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK - Son Dakika
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