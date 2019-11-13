Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de lavanta bahçesi kuruluyor
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Büyükçekmece'de lavanta bahçesi kuruluyor

7 saat önce

Büyükçekmece'de lavanta üretimi için kolları sıvayan Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki geniş tarım arazilerinde tarım seferberliği başlattı.

Büyükçekmece'de lavanta bahçesi kuruluyor, System.String[]

Büyükçekmece'de lavanta üretimi için kolları sıvayan Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki geniş tarım arazilerinde tarım seferberliği başlattı.


İstanbul'un en büyük lavanta bahçelerinden birini Büyükçekmece'de oluşturacaklarını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, lavanta fidesi dikim çalışmalarına katılarak lavanta dikti.


"Çok sayıda tarıma elverişli arazimiz var"


İlçede lavanta yetiştiriciliğine özendirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Akgün, "Birçok ailenin geçim kaynağı lavanta olacak. Büyükçekmece'de tarıma elverişli çok sayıda arazimiz var. İlçemizi betona teslim etmedik. Arazi sahipleri lavanta projesiyle yüklü miktarda gelir elde edebilir. Üniversitelerle işbirliği içerisinde harekete geçerek projemize başlamış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.


Büyükçekmece'de lavanta üretimine ilgi artıyor


Büyükçekmece Belediyesi'nin destekleriyle ilçede lavanta yetiştiriciliğine olan ilgi her geçen gün daha da artarken, lavanta üreticileri belediyenin sağladığı stantlarda kendi ürettikleri lavantalardan elde ettikleri yağ, sabun, kolonya ve benzeri kozmetik ürünlerini direkt olarak tüketiciye satabiliyorlar. - İSTANBUL

Büyükçekmece, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:09 Kaynak: İHA
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