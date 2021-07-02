Büyükçekmece'de Lavanta Hasat Şenliği yapıldı - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün konuşması

Hasan Akgün ve Özcan Işıklar'ın lavanta hasadı yapması

Büyükçekmece'de Lavanta Hasat Şenliği yapıldı

İSTANBUL (AA) – Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği Lavanta Hasat Şenliği'nin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Türkoba Mahallesi'nde düzenlenen programa, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eski Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Filiz Kırtaş ile lavanta üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, anaokulu öğrencilerinin dans gösterisiyle başladı. Hasan Akgün, Tarım Akademisi Tarımda Yeni Uygulamalar Eğitimi Sertifikasını kursiyerlere verdi.

Akgün, konuşmasında, 1,5 yıl sonra ilk kez bir sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetinde bir araya gelindiğini ifade etti.

Özcan Işıklar'ın İstanbul'da kent tarımı adına örnek uygulamalar ve faaliyetler düzenlediğini anlatan Akgün, "Ben de bu konudaki çırağı olarak onun tecrübelerinden istifade etmeye çalışarak İstanbul kent tarımına örnekler ilave etmek istiyorum. Bu nedenle yola çıktık ve üçüncü yıl oldu." dedi.

Akgün, lavantaların üreticisi Mine Baysun'a da teşekkür ederken, "Mine Hanım ile eşi, 2-3 arkadaşımızla buradaki faaliyetleri başlattı. Çok çabuk geçen bir 3 yıl ama eğer başladık başarıya ulaştık ve sonuç aldıysak bu muhteşem bir şey." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hasan Akgün ve Özcan Işıklar, lavanta hasadını yaptı.