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Büyükçekmece'de lavanta hasatı - Son Dakika

Büyükçekmece'de lavanta hasatı

03.07.2021 00:58
Büyükçekmece'de lavanta hasatı, System.String[]

Büyükçekmece'de bu yıl 3'üncü kez düzenlenen lavanta hasat şenliğinde buluşan minikler ve aileleri mis kokulu renkli lavanta bahçelerinde hatıra fotoğrafı çektirip gönüllerince bir gün yaşadı.

Büyükçekmece'de bu yıl 3'üncü kez düzenlenen lavanta hasat şenliğinde buluşan minikler ve aileleri mis kokulu renkli lavanta bahçelerinde hatıra fotoğrafı çektirip gönüllerince bir gün yaşadı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Lavanta Hasatı Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Silivri Belediyesi eski dönem belediye başkanı Özcan Işıklar, anaokulu öğrencileri, lavanta üreticileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, mis kokulu ve rengarenk lavanta bahçelerinde yılın ilk hasatı yapıldı. Etkinlikte, yine belediye tarafından düzenlenen Tarım Akademisi Tarımda Yeni Uygulamalar Eğitimi'ne katılan kursiyerlerin sertifikaları teslim edildi. Hasat öncesinde sahneye çıkan anaokulu çocuklarının da dans gösterileri de ilgiyle takip edildi.

Hasat programına katılan Habibe Yıldırım isimli bir vatandaş, "Çok mutluyuz çok güzel bir etkinlik" dedi.

Rengarenk tarlada hatıran fotoğrafı çektiren Melis Beste Ata bir diğer vatandaş ise duygularını dile getirerek, " Doğanın içinde olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Özgür Ceren Ata isimli bir vatandaş ise doğa ile iç içe olmanın verdiği memnuniyeti kaydederek, " Çocuklar için geldik ama bize de iyi geldi. Sosyal medya için hatıra fotoğrafları da çektiriyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız?" şeklinde konuştu.

İlk hasatı yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, " Büyükçekmece'nin çok güzel bir bölgesinde başlattığımız 3'üncü yılını doldurduğumuz lavanta bahçesinde bu yıl ilk hasatı yaptık hayırlı uğurlu olsun. Kent tarımına katkı sağlamak bölgemizde arazisi olan veya bu işi yapmak isteyenlerle birlikte kent tarımını geliştirmeye büyütmeye ailelerin mutfağına ve bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyor. 3 üniversite ile çalışmalarımız devam ediyor. Şunun gördük toprağı işlemesini bilirseniz bu topraklarda neyin yetişeceğini bilimsel olarak bilirseniz böyle mahsuller ortaya çıkar. Bugün Büyükçekmece Celali'ye 'bamya' nın coğrafi işaretini alıyor. Bunlardan hiçbirimizin haberi yoktu çünkü kent tarımı ile uğraşan kimse yoktu. Ekrem İmamoğlu büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra kent tarımı ile bir şeyle karşılaştık. Büyükşehir verdiği katkılarla İmamoğlu'nun seçim esnasında ortaya koyduğu vizyonu ile sonradan ortaya koyduğu tarımsal gelişmeleri bizde örnek alarak devam ediyoruz" dedi.

Büyükçekmece'de gerçekleştirilen kent tarımı ile ilgili konuşan Akgün, " Vatandaşımız siyez buğdayı ekmeye dikmeye başladı. 1 kilo siyez buğdayı 7 liranın üzerinde bir kilo normal buğday 2 ile 2 buçuk lira arasında değişiyor. Vatandaşa bunu öğretmemiş. Vatandaşa arazisinde toprağında hangi mahsulün olabileceğini ne ekebileceğini öğretmiş olsaydık toplum vatandaş tarımdan kopmazdı. Tarımdan kopmasının sebebi ürününün ona bir maddi katkı sağlamamış olmasından kaynaklı. Halbuki üretmiş olduğu tarım ürününden maddi olarak ne beklediğini anlatmış olsaydı bu araziler boş kalmazdı. Şimdi üniversitelerle birlikte her türlü bilimsel veriyi ortaya koyarak Büyükçekmece'deki kent tarımını geliştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşımız son derece memnun. Lavanta'dan elde edilen 1 litre yağın satışı bedeli 110 Euro, yani bin 100 bin 200 lira. Dolayısı ile vatandaşa devlet yol gösterirse bizim 780 bin kilometrekarelik alanda arazilerimiz boş kalmaz Türkiye'de Hollanda gibi Avrupa lideri olur. Bizim en büyük Mercedes fabrikalarımız bizim ovalarımızdır" diye konuştu.

Lavantaların üreticisi Mine Baysun ise, lavantaların ilk olarak 4 yıl önce ekildiğini ifade ederek, " 4'üncü yılımız burada ama hasatta 3'üncü yılımız. 3 yıl geçtikten sonra lavanta yağının verimi daha yüksek oluyor. En iyi en kaliteli lavantayı üretmeye başladık. Yağımızın kalitesi yüksek aynı zamanda fideler yetiştirmeye başladık. Şu anda fidelerimiz büyüdü ve Türkiye'nin 4 bir tarafından fide siparişi almaya başladık. Tarım turizmine başladık ve 4 yılda kademe kademe yükseldik. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Büyükçekmece Belediye Başkanı, Büyükçekmece, Lavanta, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de lavanta hasatı - Son Dakika


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