Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi - Son Dakika
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Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi

23.04.2022 10:20

Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi Babası kanlar içinde kalan çocuğun korkulu bakışları kamerada Büyükçekmece'de iki şahıs trafikte yol verme tartışması sebebiyle yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp etti.

Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi

Babası kanlar içinde kalan çocuğun korkulu bakışları kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de iki şahıs trafikte yol verme tartışması sebebiyle yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp etti. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği vatandaşlar olay yerinden kaçarken yüzü kanlar içinde kalan şahıs ve çocuğun korkulu bakışları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre yanında eşi ve çocuğu olan bir sürücü ile iki şahıs arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede büyürken şahıslar, adamı öldüresiye darp etti. Yüzü kanlar içinde kalan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken şahısların rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi. Olaya karışan şüphelilerin yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sürücünün eşi ve çocuğu korkudan araçtan inemezken yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasında

Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücünün kanlar içindeki yüzü ile eşinin ve çocuğunun aracın içindeki korku dolu halleri görülürken şahısların umursamaz bir şekilde olay yerinden ayrıldığı kameraya yansıdı.

Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi
Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi
Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi
Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte eşi ve çocuğunun gözü önünde darp edildi - Son Dakika


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