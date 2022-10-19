BÜYÜKÇEKMECE'DE MAHALLELİNİN SİNEKLİ EV PANİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

BÜYÜKÇEKMECE'DE MAHALLELİNİN SİNEKLİ EV PANİĞİ

19.10.2022 14:51

BÜYÜKÇEKMECE'de bir apartmanın giriş katındaki dairenin penceresinde çok sayıda sineği görenler, içeride ceset olduğunu düşünüp polis ekiplerine haber verdi.

BÜYÜKÇEKMECE'de bir apartmanın giriş katındaki dairenin penceresinde çok sayıda sineği görenler, içeride ceset olduğunu düşünüp polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, dairenin boş olduğunu tespit edip işlem yapmadan olay yerinden ayrıldı.

Ulus Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede oturanların bir süredir görünmemesi ve penceredeki onlarca sinek, çevre sakinlerinin içeride ceset olduğu endişesine kapılmasına neden oldu. Mahallelinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saat 11.00 sıralarında apartman dairesini kontrol etmek için geldi. Evde kimsenin yaşamadığını tespit eden polis ve itfaiye ekipleri mahalleden ayrıldı.

Mahalle esnaflarından İrfan Kıvrak, Komşumuz, bu dairede bekar yaşayan bir kişi olduğunu, evini sineklerin bastığını görüyor. İçeride ceset olduğundan şüphelendik, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Olay yerinde inceleme yapıldı, herhangi bir olay olmamış. Ama hala evin içinde sinekler mevcut dedi.

Mahalle sakinlerinden Burak Tanrıöver, Burada daha önce yabancı uyruklu biri oturuyordu, iki aydır yokmuş. İçerde sinekler olunca ceset olduğundan şüphelendik. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Eve giren yılanı itfaiye ve DKMP ekipleri çıkardı Eve giren yılanı itfaiye ve DKMP ekipleri çıkardı Adliyenin 4. katındaki cama çıkan şahsı ekipler ikna etti Adliyenin 4. katındaki cama çıkan şahsı ekipler ikna etti Son dakika haberleri... Yunanistan'da tek motorlu uçak kazasında 1 kişi öldü Son dakika haberleri... Yunanistan'da tek motorlu uçak kazasında 1 kişi öldü

İtfaiye, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE MAHALLELİNİN SİNEKLİ EV PANİĞİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 20:45:53. #1.13#
SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE MAHALLELİNİN SİNEKLİ EV PANİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement