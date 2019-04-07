Büyükçekmece'de 'Makaron' Operasyonu Kamerada
1 saat önce
Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda kaçak yollardan Türkiye'ye sokulan 5 milyon 280 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Büyükçekmece
'de düzenlenen operasyonda kaçak yollardan Türkiye
'ye sokulan 5 milyon 280 bin adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şahıs yakalanırken, polis ekiplerinin arama anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulü ve sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Büyükçekmece'de bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şahıs yakalanırken, aramalarda ise 26 bin 400 adet kutu içerisinde 5 milyon 280 bin adet boş makaron ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, polisin depoda yaptığı aramalar kameralara yansıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:46 Kaynak: İHA
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