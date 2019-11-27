Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de market soygunu (1)
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Büyükçekmece'de market soygunu (1)

7 saat önce

Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Büyükçekmece'de market soygunu (1), System.String[]

Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul
Büyükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:22 Kaynak: DHA
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