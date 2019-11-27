BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKET SOYGUNU (1)

Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul