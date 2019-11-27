BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKET SOYGUNU (1)
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Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:16 Kaynak: DHA
Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi '5 kavanoz bal 100 lira' ifadesiyle ünlenen İncel'in soyulması davasında yeni gelişme Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi