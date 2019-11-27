Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de market soygunu
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Büyükçekmece'de market soygunu

7 saat önce

Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada buluanan Bin 80 lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.

Büyükçekmece'de market soygunu

Büyükçekmece, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:22 Kaynak: DHA
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