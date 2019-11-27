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Büyükçekmece'de market soygunu

6 saat önce

Büyükçekmece'de bir markete giren silahlı soyguncu, çalışanları tehdit ederek bir miktar para çalıp kaçtı.

Büyükçekmece'de market soygunu, System.String[]

Büyükçekmece'de bir markete giren silahlı soyguncu, çalışanları tehdit ederek bir miktar para çalıp kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Olay, bugün 13.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi Nukte Sokak'ta bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi markete giren bir kişi silahını çekerek kasiyere doğrulttu. Silahla diğer market çalışanlarını da tehdit eden soyguncu, kasadan bir miktar para alarak kaçtı. Çalışanlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri market içinde incelemelerde bulunduğu sırada market çalışanlarının tedirgin hali kameralara yansıdı. Kamera kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
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