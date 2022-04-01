Büyükçekmece'de market ve fırınlara fiyat denetimi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de market ve fırınlara fiyat denetimi

01.04.2022 12:16
Büyükçekmece'de market ve fırınlara fiyat denetimi

Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi tüketici haklarını korumak, fahiş fiyatlar, temizlik ve hijyen kontrolü amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi tüketici haklarını korumak, fahiş fiyatlar, temizlik ve hijyen kontrolü amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere idari ceza uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde fırın ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, marketlerdeki ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatları karşılaştırıldı. Fırınlarda yapılan denetimlerde ise, ekmek gramajları tartılarak üretim alanlarında temizlik ve hijyen kontrolü yapıldı. Fiyat etiketi bulundurmayan ve temizlik kurallarına uymayan iki fırın hakkında idari ceza uygulamak amacıyla tutanak tutuldu. İşletme sahipleri ise kurallar hakkında bilgilendirildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de market ve fırınlara fiyat denetimi
Büyükçekmece'de market ve fırınlara fiyat denetimi

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Zabıta Müdürlüğü, Büyükçekmece, Ramazan, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de market ve fırınlara fiyat denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de market ve fırınlara fiyat denetimi - Son Dakika
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