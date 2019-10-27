Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de markette silahlı kavga
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de markette silahlı kavga

Büyükçekmece'de markette silahlı kavga

50 dakika önce

*Markette silahla bir kişiyi yaralayan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı.

*Markette silahla bir kişiyi yaralayan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Büyükçekmece'de markette çıkan silahlı kavgada market sahibinin arkadaşı yaralandı. Karnından yaralanan kişi tedavi altına alınırken, otomobille polisten kaçan şüphelilerden kaza yaptı. Şüphelilerden biri kaçarken diğeri olayda kullanılan silahla yakalandı.

Olay Hürriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre market sahibi ile aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi saat 16.30 sıralarında otomobille markete geldi. Şüpheliler, iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birinin silahla ateş açtı. Market sahibinin arkadaşı Samet S. karnından yaralandı. Şüpheliler geldikleri otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Samet S. Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Karnından yaralanan Samet S. Tedavi altına alındı.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ŞÜPHELİ SİLAHLA YAKALANDI

Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin kaçtıkları otomobili tespit etti. Markete yakın bir yerde plakası tespit edilen otomobili gören ekipler, şüphelilerin peşine düştü. Polislerden kaçan şüpheliler Fatih Caddesi'nde kaza yaptı. Otomobilden inen şüpheliler yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis şüphelilerden birini olayda kullanılan silahla yakalarken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahla yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği marketin çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede marketin bazı camlarının açılan ateş sonucu kırıldığı görülürken marketin içerisinde ve dışarısında boş kovanlar bulundu.

Büyükçekmece'de markette silahlı kavga

Büyükçekmece, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da vahşet! Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti
Barselona'da ayrılıkçı Katalanlar polisle birbirine girdi Son pişmanlık fayda etmedi..."Uyuşturucu içiyoruz, pişmanız, bir daha içmeyeceğiz" Alman polisi, Türk vatandaşını darp ettikten sonra sokağa bıraktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 20:03:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de markette silahlı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]