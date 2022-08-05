Büyükçekmece'de maskeli silahlı 3 şüpheli, otomobil gasbetti

Olay anıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarında 3 şüpheliden 2'si A.B'yi aracından indirirken, bir şüphelinin otomobili alarak kaçması, ardından diğer 2 şüphelinin de geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Bu sırada yanına gelen maskeli ve silahlı 3 şüpheli otomobili gasbetti. Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

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