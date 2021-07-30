Büyükçekmece'de mekanda çıkan kavgada çalışanlar müşterileri denize attı - Son Dakika

Büyükçekmece'de mekanda çıkan kavgada çalışanlar müşterileri denize attı

Büyükçekmece'de akşam saatlerinde çıkan kavgada mekan çalışanı olduğu iddia edilen şahıslar, müşterileri denize attı.

Büyükçekmece'de akşam saatlerinde çıkan kavgada mekan çalışanı olduğu iddia edilen şahıslar, müşterileri denize attı. Olay akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahil'de bulunan bir mekanda meydana geldi. Mekanda taşkınlık yaptığı iddia edilen şahıslarla çalışanlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sahil kenarına taştı. Mekan çalışanları olduğu iddia edilen şahıslar kavga sonucu vatandaşları denize attı. Yaşanan anlar bir diğer vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

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