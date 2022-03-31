Minibüs şoföründen hamile yolcuya azar - Son Dakika
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Minibüs şoföründen hamile yolcuya azar

31.03.2022 09:07

Büyükçekmece'de bir minibüs şoförü, hızlı gitmesinden dolayı kendisinden şikayetçi olan hamile yolcuyu ve diğer yolcuları azarladı.

Büyükçekmece'de bir minibüs şoförü, hızlı gitmesinden dolayı kendisinden şikayetçi olan hamile yolcuyu ve diğer yolcuları azarladı. Rahatsız olan hamile yolcu minibüsten inerken sürücüye, 'bedduamı alırsın' diyerek tepki gösterdi. Sürücüsü ise, 'terbiyesiz' diye bağırdı. Yaşanan tartışma anı ise saniye saniye cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün Büyükçekmece Pınartepe'de minibüs içerisinde yaşandı. İddiaya göre yolda hızlı giden ve bozuk olan yollarda da yavaşlamayan minibüs sürücüsüne önce hamile bir kadın yolcu ardından da diğer vatandaşlar tepki gösterdi. Kendisinin uyarılmasına sinirlenen minibüs şoförü, yolcuları azarlamaya başladı. Hamile yolcu yolda inerken sürücüye, 'bedduamı alırsın' diyerek tepki gösterdi. Minibüs sürücüsü ise, 'terbiyesiz' dedi.

"BOŞ BOŞ KONUŞUYORSUNUZ"

Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kendisine tepki gösterilen minibüs sürücüsü, 'boş boş konuşuyorsunuz, çok bilmişler sizi, bir sizle uğraşıyoruz sanki' dediği yerlerde yer aldı.

(Murat Delice - Mert Yıldırım-İHA)

Minibüs şoföründen hamile yolcuya azar
Minibüs şoföründen hamile yolcuya azar
Minibüs şoföründen hamile yolcuya azar
Minibüs şoföründen hamile yolcuya azar
Minibüs şoföründen hamile yolcuya azar

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minibüs şoföründen hamile yolcuya azar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs şoföründen hamile yolcuya azar - Son Dakika
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