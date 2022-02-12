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Büyükçekmece'de minibüste 'maske' tartışması kamerada - Son Dakika

Büyükçekmece'de minibüste 'maske' tartışması kamerada

12.02.2022 16:46

Büyükçekmece'de minibüste 'maske' tartışması kamerada Maskesiz kadınlardan tepki gösteren yolculara: "Ölmezsin genç yaşta merak etme" Büyükçekmece Esenyurt arasında çalışan bir minibüse binen maskesiz 2 kadın yolcu kendilerini uyaranlara, "Seni öldürürüm bak. Ölmezsin genç yaşta merak etme" dedi.

Büyükçekmece'de minibüste 'maske' tartışması kamerada

Maskesiz kadınlardan tepki gösteren yolculara: "Ölmezsin genç yaşta merak etme"

İSTANBUL - Büyükçekmece Esenyurt arasında çalışan bir minibüse binen maskesiz 2 kadın yolcu kendilerini uyaranlara, "Seni öldürürüm bak. Ölmezsin genç yaşta merak etme" dedi. Yaşanan tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay dün Büyükçekmece Esenyurt arasında çalışan bir minibüste yaşandı. Yolcu olarak araca binen 2 kadın kendisini uyaran vatandaşlara tepki gösterdi. Maskesiz kadınlar tartışma sırasında vatandaşlara, " Seni öldürürüm he. Ölmezsin genç yaşta merak etme" dedi.

Tartışma minibüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

Büyükçekmece'de minibüste 'maske' tartışması kamerada
Büyükçekmece'de minibüste 'maske' tartışması kamerada
Büyükçekmece'de minibüste 'maske' tartışması kamerada

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Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de minibüste 'maske' tartışması kamerada - Son Dakika


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